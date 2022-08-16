Руслан Малиновский может перейти в «Тоттенхэм»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Il Giorno.



По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Английский клуб хочет арендовать Малиновского, в то время как команда из Бергамо настаивает на полноценном трансфере украинского полузащитника. Сообщается, что интерес к Малиновскому также сохраняет «Ноттингем Форест».



В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский принял участие в матче с «Сампдорией» (2:0) и отметился результативной передачей.

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