Ван Нистелрой выразил надежду на помощь фанатов ПСВ в ответном поединке с «Рейнджерс»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал ничью с «Рейнджерс» (2:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«В первом тайме «Рейнджерс» был лучшей командой, а у нас были проблемы. Болельщики поддерживали их, и нам пришлось пройти через сложный этап. Во втором тайме у нас были лучшие возможности для гола, и 2:2 — справедливый результат.
Нам пришлось кое-что изменить в перерыве. Обе команды настолько сбалансированы, что, надеюсь, наши фанаты смогут немного помочь нам в ответном поединке», — приводит слова ван Нистелроя BT Sport.
Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 ПСВ — «Рейнджерс» состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».
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