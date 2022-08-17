«Вулверхэмптон» завершил рекордный в истории клуба трансфер Матеуса Нунеса

Английский «Вулверхэмптон» завершил рекордный в истории клуба трансфер полузащитника Матеуса Нунеса из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сумма сделки составила около € 45 млн + € 5 млн в виде бонусов.



По сведениям инсайдера, 23-летний футболист пройдёт медицинское обследование в самое ближайшее время. Игрок подпишет с клубом контракт, который будет действовать до 2027 года.



В прошлом сезоне Матеус Нунес провёл в португальской Примейре 33 матча. На счету футболиста три гола и две голевые передачи. Также в прошлом сезоне игрок поучаствовал в четырёх играх за сборную Португалии, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

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