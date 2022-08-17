В «Уфе» рассказали, когда назначат нового главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда общественность узнает имя нового наставника команды.



«Кандидаты на пост тренера Попов и Гогниев? Завтра вечером на тренировке мы представим главного тренера команде. Подождите немного», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня клуб заявил о снятии Сергея Томарова с должности главного тренера. В этот четверг игроков команды будет тренировать новый специалист.



На данный момент «Уфа» занимает 11-е место в Мелбет Первой лиге. У команды на счету семь очков после пяти проведённых игр. В следующем туре клуб встретится с «Волгарём».

Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14