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В «Уфе» рассказали, когда назначат нового главного тренера

В «Уфе» рассказали, когда назначат нового главного тренера
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда общественность узнает имя нового наставника команды.

«Кандидаты на пост тренера Попов и Гогниев? Завтра вечером на тренировке мы представим главного тренера команде. Подождите немного», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня клуб заявил о снятии Сергея Томарова с должности главного тренера. В этот четверг игроков команды будет тренировать новый специалист.

На данный момент «Уфа» занимает 11-е место в Мелбет Первой лиге. У команды на счету семь очков после пяти проведённых игр. В следующем туре клуб встретится с «Волгарём».

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