Нападающий «Севильи» Мунир близок к уходу из клуба

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади близок к уходу из команды. По сведениям испанского издания Mundo Deportivo, футболист в ближайшее время перейдёт в «Хетафе».



Основной причиной ухода игрока из «Севильи» является тот факт, что он не подходит под игровую схему, которую использует главный тренер команды Хулен Лопетеги. Именно по этой причине футболист оказался вне заявки на матч 1-го тура испанской Примеры с «Осасуной». Также одним из претендентов на Мунира является турецкий «Трабзонспор».



Мунир является воспитанником «Барселоны». Футболист перешёл из каталонской команды в «Севилью» в январе 2018 года за сумму около € 1 млн. В прошлом сезоне Примеры марокканский нападающий провёл 16 встреч, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.

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