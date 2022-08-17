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Бывший игрок «Челси» Чарли Мусонда стал игроком «Леванте»

Бывший игрок «Челси» Чарли Мусонда стал игроком «Леванте»
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Бывший игрок лондонского «Челси» Чарли Мусонда подписал контракт с клубом «Леванте» на правах свободного агента. Об этом испанская команда сообщает на своей официальной странице в социальных сетях.

Контракт бельгийского футболиста с «Леванте» будет действовать до лета-2024, также в договоре прописана опция, позволяющая продлить соглашение между сторонами ещё на два года. Последним клубом Мусонды был «Челси», контракт с которым истёк летом этого года.

Чарли Мусонда является воспитанником академии «Андерлехта». После перехода в стан синих в 2016 году футболист выступал на правах аренды за такие клубы, как «Бетис», «Селтик» и «Витесс». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 900 тыс.

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