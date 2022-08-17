Акинфеев прокомментировал победу «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии турнира «Кубок Игоря Акинфеева» высказался о победе любительской команды «Амкал» над клубом «Зоркий» на стадии 1/256 финала Кубка России.
«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря — сделал ключевой сейв. Женский футбол — то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Амкал» одолел клуб «Зоркий» на стадии 1/256 финала Кубка России. В основное время команды сыграли 1:1, победитель выявился только в серии послематчевых пенальти, где были сильнее футболисты «Амкала».
- 17 августа 2022
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