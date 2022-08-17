Селюк: «Амкал» и 2DROTS? Можно ещё запихнуть в Кубок России команду Госдумы

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об участии любительских клубов «Амкал» и 2DROTS в Кубке России сезона-2022/2023.



«РФС занимается расширением футбола в массы. Они привлекают блогерские команды, и от этого выигрывает футбол. Можно ещё в Кубок России запихнуть команду Госдумы РФ. Но боюсь, что судьи будут им подсуживать. И эта команда дойдёт до полуфинала.



Но чем «Зоркий» — профессиональная команда? Мой ребёнок ходит в школу в Испании, после занятий играет в футбол. И эта команда школьников обыграет «Зоркий», — приводит слова Селюка Legalbet.

Накануне в первом раунде Кубка России выступил «Амкал». Команда из Медиалиги сыграла с красногорским клубом «Зоркий» и одержала победу в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Сегодня, 17 августа, 2DROTS сыграет с «Чертаново».