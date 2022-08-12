Дмитрий Кузнецов: 2DROTS никого не боится

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями перед матчем Кубка России с «Чертаново».



«В игре с «Чертаново» на первый план выйдет мотивация, которой у нас хоть отбавляй. Ребятам предоставляется шанс, они никогда не играли ни в чемпионате России, ни в Кубке. У всех эмоции будут зашкаливать, главное, чтобы это сыграло в положительную сторону, а не в отрицательную.



С соперником надо играть, мы их разбираем и знаем, что у «Чертаново» хорошая академия, из которой выходят отличные игроки, много выпускников, которые сейчас играют в РПЛ. Мы серьёзно относимся к этой игре и постараемся показать, на что способны 2DROTS. Мы никого шапками не закидываем, но и никого не боимся», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

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