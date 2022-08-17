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Любительский футбольный клуб «Темп» обыграл «Динамо» Барнаул в 1/256 Кубка России

Любительский футбольный клуб «Темп» обыграл «Динамо» Барнаул в 1/256 Кубка России
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Сегодня, 17 августа, продолжаются матчи 1/256 Фонбет Кубка России по футболу. Барнаульский любительский клуб «Темп» со счётом 2:1 обыграл представителей того же города, «Динамо».

На 31-й минуте встречи полузащитник Никита Ворона реализовал пенальти и вывел «Темп» вперёд. Преимущество команды на 85-й минуте удвоил нападающий Роман Сычёв. Единственный мяч в составе «Динамо» на счету хавбека Ивана Житникова — он отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Не обошлось в матче без удалений — на 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник бело-голубых Виктор Хугаев, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте второе предупреждение было показано игроку обороны «Темпа» Никите Бабичу.

«Динамо» выступает во Второй лиге, «Темп» же является победителем Кубка Сибири.

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