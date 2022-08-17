Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу

Сегодня, 17 августа, прошла жеребьёвка пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России по футболу. На этом этапе команды проведут друг против друга по два матча по круговой системе.
Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».
Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».
Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».
Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале красно-белые со счётом 2:1 обыграли столичное «Динамо».
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