Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу

Сегодня, 17 августа, прошла жеребьёвка пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России по футболу. На этом этапе команды проведут друг против друга по два матча по круговой системе.

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».

Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале красно-белые со счётом 2:1 обыграли столичное «Динамо».