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«Юргорден» разгромил АПОЭЛ в раунде плей-офф Лиги конференций

«Юргорден» разгромил АПОЭЛ в раунде плей-офф Лиги конференций
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 шведский «Юргорден» принимал кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла на «Теле-2 Арене» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. На матче работала бригада арбитров во главе со Юджином Джая из Албании.

Первый гол в матче на девятой минуте забил форвард шведского клуба Виктор Эдвардсен, ему ассистировал серб Харис Радетинац. «Юргорден» удвоил своё преимущество уже во втором тайме — на 54-й минуте с передачи хавбека Хампуса Финнделла отличился защитник Яльмар Экдаль. Через 11 минут был забит третий гол в этом матче — его автором стал вышедший на замену полузащитник Густав Викхейм, результативный пас на счету Элиаса Андерссона. С 71-й минуты «Юргорден» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён финский полузащитник Расмус Шуллер.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2022, среда. 19:45 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
3 : 0
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Эдвардсен – 9'   2:0 Экдаль – 54'   3:0 Викхейм – 65'
Удаления: Шуллер – 71' / нет

Ответный матч состоится 23 августа в Никосии (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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