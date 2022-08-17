«Юргорден» разгромил АПОЭЛ в раунде плей-офф Лиги конференций

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 шведский «Юргорден» принимал кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла на «Теле-2 Арене» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. На матче работала бригада арбитров во главе со Юджином Джая из Албании.
Первый гол в матче на девятой минуте забил форвард шведского клуба Виктор Эдвардсен, ему ассистировал серб Харис Радетинац. «Юргорден» удвоил своё преимущество уже во втором тайме — на 54-й минуте с передачи хавбека Хампуса Финнделла отличился защитник Яльмар Экдаль. Через 11 минут был забит третий гол в этом матче — его автором стал вышедший на замену полузащитник Густав Викхейм, результативный пас на счету Элиаса Андерссона. С 71-й минуты «Юргорден» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён финский полузащитник Расмус Шуллер.
Ответный матч состоится 23 августа в Никосии (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 17 августа 2022
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