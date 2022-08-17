«Карабах» и «Виктория» Пльзень не сумели забить в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 азербайджанский «Карабах» принимал чешскую «Викторию» Пльзень. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и завершилась нулевой ничьей. На матче работала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.
«Карабах» лидировал по владению мячом (67% на 33% игрового времени) и по количеству ударов по воротам (12 – 4). Клуб из Азербайджана возглавляет Гурбан Гурбанов, главным тренером «Виктории» Пльзень является Михал Билек.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» одолел венгерский «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов. «Виктория» начала выступление в этом турнире со второго отборочного раунда.
Ответный матч состоится 23 августа в Пльзени. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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