Менеджмент «Спортинга» убеждает Роналду вернуться в клуб

Серебряный призёр чемпионата Португалии сезона-2021/2022 «Спортинг» активизировал работу по трансферу футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Foot Mercato.



По информации издания, спортивный директор лиссабонского клуба Угу Виана находится на связи с Роналду и его окружением, убеждая футболиста продолжить карьеру в «Спортинге». Ключевым фактором является участие зелёно-белых в Лиге чемпионов.



Напомним, ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш летом провёл предметные переговоры со «Спортингом» касательно потенциального возвращения 37-летнего Роналду в клуб, где тот начинал профессиональную карьеру. Лиссабонцы в целом соответствуют требованиям Криштиану, поскольку заняли второе место в чемпионате Португалии сезона-2021/2022 и напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, а именно там желает выступать Роналду.