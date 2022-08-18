Менеджмент «Спортинга» убеждает Роналду вернуться в клуб

Серебряный призёр чемпионата Португалии сезона-2021/2022 «Спортинг» активизировал работу по трансферу футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Foot Mercato.
По информации издания, спортивный директор лиссабонского клуба Угу Виана находится на связи с Роналду и его окружением, убеждая футболиста продолжить карьеру в «Спортинге». Ключевым фактором является участие зелёно-белых в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш летом провёл предметные переговоры со «Спортингом» касательно потенциального возвращения 37-летнего Роналду в клуб, где тот начинал профессиональную карьеру. Лиссабонцы в целом соответствуют требованиям Криштиану, поскольку заняли второе место в чемпионате Португалии сезона-2021/2022 и напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, а именно там желает выступать Роналду.
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