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«Вулверхэмптон» подтвердил переход Матеуса Нунеса. Он может стать рекордным для клуба

«Вулверхэмптон» подтвердил переход Матеуса Нунеса. Он может стать рекордным для клуба
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Английский «Вулверхэмптон» сообщил на официальном сайте о трансфере 23-летнего Матеуса Нунеса из португальского «Спортинга». Футболист подписал пятилетний контракт с опцией продления ещё на год.

«Мы счастливы приветствовать Матеуса Нунеса в «Вулверхэмптоне». В команде Бруну Лаже появился ещё один интересный молодой талант. Матеус провёл два отличных сезона на высшем уровне в Португалии со «Спортингом» и является одним из самых перспективных игроков в мировом футболе. Рады, что он выбрал Премьер-лигу и «Вулверхэмптон» в качестве следующего шага. Надеемся, что у него будет фантастическая карьера», – приводит официальный сайт слова президента клуба Джеффа Ши.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо анонсировал переход, сообщая, что он станет рекордным для «Вулверхэмптона». Сумма сделки, по его информации, составит € 45 млн + € 5 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Матеус Нунес провёл 33 матча в чемпионате Португалии. На счету полузащитника три гола и две результативные передачи.

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