Защитник «МЮ» Ван-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас». Как сообщают журналисты издания talkSport, «красные дьяволы» готовы отдать футболиста обратно «орлам» и найти игрока на эту же позицию до закрытия летнего трансферного окна.



Как уточняют источники, переход во многом обусловлен желанием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага видеть другую кандидатуру на правом фланге обороны. Аарон Ван-Биссака не провёл ни одной минуты за манкунианцев в этом сезоне, а на его позиции выходил Диогу Дало. В данный момент «красные дьяволы» ищут варианты для усиления правого края защиты, и среди кандидатов называются Тома Мёнье и Серджино Дест.



24-летний Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.

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