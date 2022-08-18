Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренерский штаб «Урала» пополнил белорусский специалист Александр Ермакович

Тренерский штаб «Урала» пополнил белорусский специалист Александр Ермакович
Комментарии

Белорусский специалист Александр Ермакович пополнил тренерский штаб «Урала», информирует официальный сайт клуба.

«Мы рады приветствовать Александра Ермаковича в нашем клубе! Желаем продуктивной работы в Екатеринбурге!» — написала пресс-служба «Урала».

Стоит отметить, что Ермакович был ассистентом Гончаренко в БАТЭ, ЦСКА и «Краснодаре». С 2013 года по 2018 год Александр занимал должность главного тренера БАТЭ. Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат и четырежды завоевала Суперкубок страны.

Напомним, «Урал» находился без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Позже было объявлено о назначении Виктора Гончаренко на пост наставника команды.

«Урал» в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрала одно очко и идёт на последнем месте в турнирной таблице.

Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»? Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022