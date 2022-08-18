Тренерский штаб «Урала» пополнил белорусский специалист Александр Ермакович

Белорусский специалист Александр Ермакович пополнил тренерский штаб «Урала», информирует официальный сайт клуба.

«Мы рады приветствовать Александра Ермаковича в нашем клубе! Желаем продуктивной работы в Екатеринбурге!» — написала пресс-служба «Урала».

Стоит отметить, что Ермакович был ассистентом Гончаренко в БАТЭ, ЦСКА и «Краснодаре». С 2013 года по 2018 год Александр занимал должность главного тренера БАТЭ. Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат и четырежды завоевала Суперкубок страны.

Напомним, «Урал» находился без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Позже было объявлено о назначении Виктора Гончаренко на пост наставника команды.

«Урал» в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрала одно очко и идёт на последнем месте в турнирной таблице.