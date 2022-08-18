Кутепов — об уходе Бородюка из «Торпедо»: расстались хорошо, нам объявили об этом вчера

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал уход из команды главного тренера Александра Бородюка. Ранее стало известно, что специалист и клуб договорились о расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию сторон.

«Я с ним поработал совсем немного, особо вместе не успели поработать. О том, как восприняли в команде смену тренерского штаба, давайте говорить не буду. Пусть это останется в команде, это личная кухня. Нельзя назвать это решение удивительным, потому что оно принималось не одним, а несколькими людьми. Тут много всего, нам объявили об этом вчера. Поставили перед фактом.

Была ли нужна команде встряска? Не могу так сказать, потому что неизвестно, как было бы дальше. Может быть, всё бы наладилось. Тяжело говорить. Работаем с тем, что есть. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — приводит слова Кутепова «Матч ТВ».