MD: «Ман Юнайтед» готовится сделать Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готовится сделать полузащитника «Реала» Каземиро одним из самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, в случае перехода бразильский футболист будет получать годовую зарплату около € 18 млн.



При этом Каземиро будет уступать по зарплате лишь троим игрокам Премьер-лиги: Криштиану Роналду, Эрлингу Холанду и Мохамеду Салаху. По сведениям источников, «красные дьяволы» рассчитывают заключить контракт с опорным полузащитником сроком на пять лет.



30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает бразильского опорника в € 40 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?