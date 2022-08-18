Йоканович: цель «Динамо» — пройти в Кубке России так далеко, как это только возможно

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об участии своей команды в Кубке России. Напомним, на групповом этапе турнира жеребьёвка свела «Динамо» с «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом».

«В этом сезоне нас ждёт новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нём так же, как и в любом другом турнире.

Наша цель — пройти в Кубке так далеко, как это только возможно», — приводит слова Йокановича пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

По решению РФС нынешний розыгрыш Кубка России проходит в два этапа. Первый продлится до декабря, второй пройдёт с февраля по май. Финал запланирован на июнь 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).