Йоканович: цель «Динамо» — пройти в Кубке России так далеко, как это только возможно

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об участии своей команды в Кубке России. Напомним, на групповом этапе турнира жеребьёвка свела «Динамо» с «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом».
«В этом сезоне нас ждёт новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нём так же, как и в любом другом турнире.
Наша цель — пройти в Кубке так далеко, как это только возможно», — приводит слова Йокановича пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.
По решению РФС нынешний розыгрыш Кубка России проходит в два этапа. Первый продлится до декабря, второй пройдёт с февраля по май. Финал запланирован на июнь 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
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