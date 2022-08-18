Мостовой: допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкую команду «Адана Демирспор».
«Рад за Артёма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов — в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать — молодец.
Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что Артём Дзюба прибыл в Турцию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Адана Демирспор» по схеме 1+1.
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