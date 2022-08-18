Директор «Адана Демирспор»: надеемся, Дзюба подпишет контракт с нами сегодня!

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что 33-летний российский нападающий Артём Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, а ранее выступавший за «Зенит», крайне близок к переходу в турецкий клуб.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме 1+1», — приводит слова Гектюрка Sport24.

Турецкие СМИ сообщали, что Дзюба близок к подписанию контракта с «Адана Демирспор», и сторонам осталось уладить лишь мелкие детали.

Ранее Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».

Позже президент «Бешикташа» заявил, что его клуб никогда не интересовался Дзюбой.

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания сотрудничества с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента.