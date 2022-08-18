«Ноттингем Форест» согласовал сделку по игроку «Вулверхэмптона» Гиббз-Уайту за € 53 млн

«Ноттингем Форест» согласовал с «Вулверхэмптоном» сделку по переходу атакующего полузащитника Моргана Гиббз-Уайта. Как сообщают журналисты британского издания The Athletic, общая сумма перехода вместе со всеми бонусами составит около € 53 млн.



По сведениям источников, футболист должен пройти медицинское обследование уже сегодня. Ранее «Ноттингем Форест» предложил «волкам» около € 40 млн, но получил отказ. Стоит отметить, что «лесники» уже потратили на трансферы больше € 130 млн.



Прошлый сезон 22-летний Морган Гиббз-Уайт провёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Всего полузащитник сыграл в 37 матчах английского Чемпионшипа. На его счету 12 голов и 10 голевых передач.

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