Агент нападающего «Коринтианса» Даво отреагировал на слухи об интересе к игроку из РПЛ

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Коринтианса» Даво, отреагировал на слухи об интересе к игроку от клубов Российской Премьер-Лиги.

«Было ли предложение по Даво из ЦСКА? Нет. Что касается предложений из России, то я не могу сейчас об этом говорить. Его не было? Я не собираюсь говорить об этом сейчас», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сейчас центрфорвард выступает в аренде в клубе второго бразильского дивизиона «Баия» и лидирует в списке бомбардиров в этом турнире с восемью голами. Арендное соглашение истекает в конце декабря этого года.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» получил предложение из России о трансфере Даво.