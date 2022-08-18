«Коринтианс» получил предложение из России о трансфере нападающего
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Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» получил предложение из России о трансфере нападающего Матеуса Даво, сообщает Globo Esporte.
Сейчас центрфорвард выступает в аренде в клубе второго бразильского дивизиона «Баия», за который отметился восемью голами в Серии Б. Эта команда на данный момент занимает второе место в в турнире. Арендное соглашение истекает в конце декабря этого года. 23-летний Даво также ранее выступал за бразильские «Сан-Бернарду» и «Гуарани», американскую «Филадельфию». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.
За «Коринтианс», идущий в чемпионате Бразилии третьим, сезон в аренде проводят игроки клубов РПЛ — бразилец Юри Алберто («Зенит») и парагваец Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва).
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