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Карраско может пополнить «Манчестер Юнайтед»

Карраско может пополнить «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может сменить клуб в ближайшее время. В его услугах заинтересована команда из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в услугах бельгийца. «Атлетико» согласится продать игрока, если получит предложение в размере около € 30 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но при этом сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.

В нынешнем сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.

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