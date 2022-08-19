Карраско может пополнить «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может сменить клуб в ближайшее время. В его услугах заинтересована команда из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в услугах бельгийца. «Атлетико» согласится продать игрока, если получит предложение в размере около € 30 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но при этом сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.



В нынешнем сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.