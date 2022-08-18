Goal: Кунья не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Его клаусула в «Атлетико» — € 100 млн

Мадридский «Атлетико» не планирует этим летом расставаться с Матеусом Куньей. Бразильский форвард остаётся одной из важных фигур в планах главного тренера команды Диего Симеоне на ближайший сезон, сообщает Goal.



Ранее в прессе сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Куньи за € 50 млн. По информации Goal, эти слухи не соответствуют действительности. Основным сдерживающим фактором для других клубов в желании заполучить 23-летнего бразильца является клаусула (сумма отступных) в размере € 100 млн, а переговоры о продаже Матеуса в планы «Атлетико» не входят.



Кунья перешёл в мадридский клуб ровно год назад – в августе 2021-го. В прошлом сезоне он провёл за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.