Мартынович: Дзюба — лучший форвард России? Наверное, нет

Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о бывшем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который накануне подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». По его мнению, Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент.

«У Дзюбы есть талант, определённые преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артёма в «Зените», поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая.

Дзюба — лучший нападающий России? Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов», — приводит слова Мартыновича Sport24.