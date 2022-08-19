«Боже, помоги командам Суперлиги». Что пишут о трансфере Дзюбы в Турции

«Адана Демирспор» никогда не относился к культовым клубам даже национального масштаба, но трансфером российского нападающего Артёма Дзюбы он взорвал инфопространство сразу двух больших стран. Переход экс-звезды и бывшего же капитана «Зенита» удивил Турцию не меньше, чем Россию. Нет, его ждали на Средиземноморье — неспроста же они с Магомедом Оздоевым и отпуск проводили на местных курортах — но всё-таки по какому-то другому адресу. Не в промышленной Адане, а скорее в древнем и величественном Стамбуле. Этим и объясняется столь бурная реакция на состоявшуюся сделку.

Фанаты «Аданы» ликуют: мало того, что любимая команда на старте сезона выскочила на первое место в таблице, так ещё и подписала хорошо известного в стране форварда. Возраст новичка — через три дня Артёму исполнится 34 — их совершенно не смущает. В команде есть футболисты и постарше: исландскому хавбеку Бьярнасону уже 34, вингеру Волкану — 35, а капитану «Аданы» Гёкхану Инлеру вообще 39-й год идёт. Тут без предубеждения относятся к ветеранам.

«Адана Демирспор» представила Артёма Дзюбу болельщикам роликом с нарезкой его голов за «Зенит». В комментариях — поразительное единодушие: комплименты боссу клуба Мурату Санчаку, пожелания удачи опытному новичку и вообще всеобщее ликование. Вот самые характерные отклики из заблокированной в РФ социальной сети.

«Да благословит вас господь, президент».

«Президент Мурат, вы действительно молодец, благослови вас бог, дай господь вам здоровья и долгих лет жизни».

«Отличный трансфер для такой команды. Нужно поздравить «Адана Демирспор»: они сделали более качественные приобретения, чем «Фенер» и «Бешикташ».

«Нападающий пришёл! Я удивлён и счастлив».

«Удачи, будет приятно посмотреть на них двоих с молниеносным Балотелли. Надеюсь, что Бало останется ещё на один год».

«Удачи чемпиону этого года — «Адане Демирспор».

«Боже, помоги командам Суперлиги».

«Супертрансфер. Забьёт много голов».

«Эта команда будет чемпионом».

«Добро пожаловать в нашу команду, король».

И ещё несколько болельщицких откликов из легального «Твиттера».

«Налоги подняли, причина ясна 😉».

«Поздравляю «Адану». Самый логичный трансфер, который может быть. Если этого человека правильно кормить передачами, он будет лучшим бомбардиром лиги».

«У нас появился турецкий «ПСЖ». «Адана» набирает футболистов, которые изменят качество лиги».

«Вы создали очень хорошую команду. Я вижу её как главного соперника «Фенербахче». Тройка лидеров сейчас представляется так: «Фенербахче», «Адана», «Башакшехир». Но мой «Фенербахче» будет чемпионом».

«Думаю, хороший трансфер. Он добавит красок лиге. Надеюсь, «Адана Демирспор» будет успешной. Приход таких качественных игроков повышает качество лиги, а удовольствие от просмотра матчей возрастает».

«Говорю как болельщик «Фенербахче»: очень хороший трансфер, братан».

А вот какой забавный мини-диалог произошёл между болельщиками «Фенербахче» и «Аданы» (в ближайшем туре этим командам играть между собой):

— Не пойми меня неправильно, но мы можем кричать «Зеленский» после того, как вы забьёте. Посмотри видео с матча «Динамо» Киев (фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию президента России после гола украинцев. — Прим. «Чемпионата»).



— У нас тоже есть украинцы, сэр!😂

Ярослав Ракицкий Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Самый популярный спортивный ресурс Турции Fanatik внимательно следил за перемещениями Дзюбы по стране.

«Адана Демирспор» пополнилась российским нападающим Артёмом Дзюбой, который ранее носил футболку «Зенита» и чьё имя в летний трансферный период упоминалось рядом со многими командами Суперлиги, — пишет издание. — Согласно заявлению «синих молний» (прозвище команды. — Прим. «Чемпионата»), с опытным футболистом подписан контракт по схеме «1+1». Ранее «Адана Демирспор» пополнила свой состав ещё одним футболистом, расставшимся с «Зенитом» — Ярославом Ракицким. С переходом Дзюбы они снова стали одноклубниками. Ранее эти двое вместе работали в «Зените» в период с 2019 по 2022 год и привели российскую команду ко многим важным достижениям».

Спортивный портал NTVSpor тоже находит четверговую новость сенсационной:

«Адана Демирспор», которая хорошо стартовала в Суперлиге, набрав шесть очков в первых двух играх, взорвала трансферную бомбу. Команда подписала контракт с Артёмом Дзюбой, имя которого некоторое время фигурировало в контексте «Фенербахче» и «Галатасарая». Завтра (в пятницу. — Прим. «Чемпионата») российский нападающий отправится в Адану и присоединится к команде».

Общеполитическое издание Akit тоже с удивлением констатирует ещё одну громкую сделку девятого клуба по итогам прошлого чемпионата Турции: «Адана Демирспор», средиземноморская команда, заявившая о себе в мировом футболе с переходом Балотелли, пополнила свой состав ещё одним звёздным именем. «Демирспор» официально подписал Артёма Дзюбу, которым также интересовались «Фенербахче» с «Галатасараем».

Марио Балотелли Фото: Claudio Villa/Getty Images

А вот в каких восторженных тонах представило турецкой публике российского футболиста одно из старейших изданий Турции Milliyet:

«В прошлом сезоне Артём Дзюба показал невероятную игру в футболке «Зенита». 33-летний форвард провёл 39 матчей в Российской Премьер-Лиге, Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке России и Суперкубке России в форме клуба-гиганта. В этих играх ему удалось 13 раз поразить ворота соперника. Опытный нападающий также отдал 10 результативных передач своим товарищам по команде».

Когда Артём начнёт поражать ворота соперников своего первого зарубежного клуба, пока точно не известно. Но теоретически его дебют в Турции возможен уже в ближайший понедельник. В 3-м туре Суперлиги «Адана» гостит у «Фенербахче». С этой командой Дзюба играл и в красно-белой спартаковской майке, и в сине-бело-голубой зенитовской, даже голевой пас сделал — Азмуну в 2019-м. Возможно, Винченцо Монтелла и выделит Артёму какое-то время в ближайшей игре. Совсем уж растренированным Дзюба не должен быть — не зря же у Слуцкого поддерживал форму.