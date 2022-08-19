Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 6-го тура

Сегодня, 19 августа, матчем «Крылья Советов» — «Факел» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 20 августа — «Динамо» примет на своём поле «Спартак».

В 6-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Пятница, 19 августа:

«Крылья Советов» – «Факел» (19:00 мск);

Суббота, 20 августа:

«Урал» – «Пари Нижний Новгород» (13:00 мск);

«Химки» – «Локомотив» (15:00 мск);

«Динамо» – «Спартак» (17:30 мск);

«Ростов» – «Сочи» (20:00 мск);

Воскресенье, 21 августа:

ЦСКА – «Ахмат» (15:00 мск);

«Зенит» – «Торпедо» (17:30 мск);

«Краснодар» – «Оренбург» (20:00 мск).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков.