Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 6-го тура
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Сегодня, 19 августа, матчем «Крылья Советов» — «Факел» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 20 августа — «Динамо» примет на своём поле «Спартак».
В 6-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
Пятница, 19 августа:
- «Крылья Советов» – «Факел» (19:00 мск);
Суббота, 20 августа:
- «Урал» – «Пари Нижний Новгород» (13:00 мск);
- «Химки» – «Локомотив» (15:00 мск);
- «Динамо» – «Спартак» (17:30 мск);
- «Ростов» – «Сочи» (20:00 мск);
Воскресенье, 21 августа:
- ЦСКА – «Ахмат» (15:00 мск);
- «Зенит» – «Торпедо» (17:30 мск);
- «Краснодар» – «Оренбург» (20:00 мск).
Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков.
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