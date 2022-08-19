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«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 6-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 6-го тура
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Сегодня, 19 августа, матчем «Крылья Советов» — «Факел» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 20 августа — «Динамо» примет на своём поле «Спартак».

В 6-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Пятница, 19 августа:

  • «Крылья Советов» – «Факел» (19:00 мск);

Суббота, 20 августа:

  • «Урал» – «Пари Нижний Новгород» (13:00 мск);
  • «Химки» – «Локомотив» (15:00 мск);
  • «Динамо» – «Спартак» (17:30 мск);
  • «Ростов» – «Сочи» (20:00 мск);

Воскресенье, 21 августа:

  • ЦСКА – «Ахмат» (15:00 мск);
  • «Зенит» – «Торпедо» (17:30 мск);
  • «Краснодар» – «Оренбург» (20:00 мск).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков.

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