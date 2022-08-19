Глава Медиалиги рассказал, как принимали решение включить «Амкал» и 2DROTS в Кубок России

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал о том, как любительские команды «Амкал» и 2DROTS включали в турнир Фонбет Кубка России.



«Мало кто вспоминает, что эта идея принадлежит Алаеву. Благодаря Сан Санычу новая история пишется здесь и сейчас. Его волевое решение много критиковали. Возможно, это далось ему даже труднее, чем модернизация сетки Кубка России как турнира. Ничего этого бы не было без решения Алаева! Мне кажется, этот передовой подход и взгляд Сан Саныча на развитие отечественного футбола очень ярко ложатся огромным лакмусовым листом бумаги на матчи Кубка в исполнении «Амкала» и 2DROTS.



Все давно знали и «Амкал», и 2DROTS, но относились к ним как к командам, которые играют выставочные матчи: с девушками, врачами, журналистами – всё это было любительско-выездной историей. После создания Медиалиги, огромного внимания обычных зрителей и футболистов Сан Саныч подумал: почему бы и не поэкспериментировать?



У Медиалиги огромная зрительская аудитория, это доказывают цифры. Эта аудитория немного скептически относится к профессиональному футболу, к той же РПЛ, где средний возраст 35-55 лет. Медиафутбол делается для того, чтобы не потерять поколение молодых ребят, которые больше смотрят на команды Медиалиги, чем на «Оренбург», «Урал» и остальные клубы РПЛ, которые не такие громкие по своему бренду, как «Спартак» и «Зенит». Мы решили подружить эти две аудитории, привлечь внимание молодых к турниру, который был не так интересен», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.