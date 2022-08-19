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Тухель: Канте выбыл на несколько недель из-за травмы

Тухель: Канте выбыл на несколько недель из-за травмы
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал на пресс-конференции, что французский полузащитник команды Н'Голо Канте выбыл на несколько недель из-за травмы.

«Речь идёт о неделях, это плохие новости. Мы разочарованы и расстроены, Н’Голо был в отличной форме», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Полузащитник повредил подколенное сухожилие в дерби с «Тоттенхэмом» во 2-м туре АПЛ и был заменён. Также Тухель отметил, что игру с «Лидс Юнайтед» в это воскресенье из-за травм пропустят албанский нападающий Армандо Броя и хорватский хавбек Матео Ковачич.

После двух туров нового сезона английской Премьер-лиги «Челси» с четырьмя очками идёт на седьмом месте. Синие победили «Эвертон» (1:0), но сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

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