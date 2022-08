Холанд: Гвардиола — особенный тренер, это было очень важным для меня при переходе в «Сити»

22-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о роли главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в его переходе в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

«Пепу не нужно было убеждать меня переходить в «Манчестер Сити», это точно. Он особенный тренер, и именно это было очень важным для меня. Мы все знаем, что он сделал для клубов, которыми руководил, а также для игроков и для футбола в целом. Это то, частью чего я хочу быть. Думаю, вместе мы сможем получить много радости», — рассказал Холанд в интервью Four Four Two.

Контракт норвежца с «Сити» подписан до лета 2027 года. В двух матчах за «горожан» в английской Премьер-лиге Холанд успел отметиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Следующий матч «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 21 августа, их соперником станет «Ньюкасл Юнайтед».