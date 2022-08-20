Анчелотти ответил, планирует ли «Реал» трансфер для замены Каземиро

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о кадровом наборе на позицию в середине поля в свете перехода Каземиро в английский «Манчестер Юнайтед», отреагировав таким образом на вопрос о возможной активности «сливочных» на трансферном рынке.
«С уходом Каземиро у нас будет шесть центральных полузащитников: Модрич, Кроос, Тчуамени, Камавинга, Вальверде и Себальос. С Каземиро было семь. Я думаю, что шести достаточно, чтобы проводить сезон. При этом мы ведём речь о шести игроках высокого класса. Наши планы не меняются, они заключаются в том, что мы будем бороться за победу в каждом турнире, с Каземиро или без него.
Говорил ли Кроос мне, что ему не нравится играть на этой позиции? Нет, никогда. Возможно, говорил кому-то другому. Но если скажет мне, это не будет иметь значения – он точно так же будет играть. Тчуамени? Ему нужно учиться, адаптироваться и улучшаться. Он силён в игре один в один, в воздухе, во входах в штрафную. Я не собираюсь просить его играть так же, как Каземиро, поскольку для нас очень важно использовать его качества в роли box-to-box. Тчуамени очень молод и нуждается в прогрессе, но он уже игрок «Реала», что о многом говорит», – цитирует Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
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