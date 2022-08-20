Мантуан ответил на вопрос, планирует ли остаться в «Зените» после окончания аренды

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о планах на будущее.
«Хочу ли я, чтобы „Зенит“ активировал право моего выкупа у „Коринтианса“? Да. Одной из моих целей, когда я пришёл в «Зенит», было остаться здесь на долгие годы. Это то, чего я действительно хочу сейчас, потому что это клуб, где меня очень хорошо приняли, и, несмотря на короткое время, я могу сказать, что уже чувствую себя здесь как дома.
Я чувствую себя очень хорошо. Все встретили меня как нельзя лучше. Санкт-Петербург — очень хороший, очень красивый город. Я до сих пор очень поражён всем, что я вижу здесь. Я был весьма удивлен", — приводит слова Мантуана Yahoo Esports.
Напомним, в своём первом матче за «Зенит» Густаво Мантуан отметился забитым голом. Полузащитник забил в ворота московского ЦСКА.
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