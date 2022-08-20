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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминей интересен двум другим клубам АПЛ

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминей интересен двум другим клубам АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в другой команде английской Премьер-лиге.

Борьбу за шотландского футболиста будут вести лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл», сообщает 90min. Обе команды заметно усилили интерес к 25-летнему футболисту после того, как манкунианцы осуществили трансфер Каземиро из мадридского «Реала». Теперь, как считают «молотобойцы» и «сороки», Мактоминей нечасто будет игроком стартового состава «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 37 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал один ассист. В нынешнем сезоне Скотт сыграл за «Манчестер Юнайтед» 2 матча в АПЛ, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

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