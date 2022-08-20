Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминей интересен двум другим клубам АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в другой команде английской Премьер-лиге.
Борьбу за шотландского футболиста будут вести лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл», сообщает 90min. Обе команды заметно усилили интерес к 25-летнему футболисту после того, как манкунианцы осуществили трансфер Каземиро из мадридского «Реала». Теперь, как считают «молотобойцы» и «сороки», Мактоминей нечасто будет игроком стартового состава «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 37 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал один ассист. В нынешнем сезоне Скотт сыграл за «Манчестер Юнайтед» 2 матча в АПЛ, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 20 августа 2022
-
09:12
-
08:41
-
08:40
-
08:04
-
07:58
-
07:49
-
07:30
-
07:16
-
07:07
-
06:55
-
06:42
-
06:03
-
05:24
-
05:01
-
04:40
-
03:13
-
02:43
-
02:32
-
02:07
-
01:57
-
01:39
-
01:20
-
01:09
-
01:06
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:09
- 19 августа 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:40
-
23:26
-
23:18