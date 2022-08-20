Ломбертс: если Дзюба мог играть в России на высоком уровне, сможет и в Турции

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал переход Артёма Дзюбы в клуб «Адана Демирспор», заявив, что форвард сможет заиграть на высоком уровне в турецком чемпионате.
«Я никогда не слышал про этот клуб до этого. Не могу сказать многого, знаю команды из Стамбула, сейчас могу пожелать Дзюбе всего наилучшего, сейчас я сфокусирован на работе в качестве ассистента главного тренера «Гента», я не могу следить за российскими и турецкими клубами. Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он сможет играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого», — приводит слова Ломбертса ТАСС.
Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента с момента завершения контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».
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