Юмтити в ближайшее время может перейти в «Лечче»
Поделиться
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перебраться в клуб чемпионата Италии. Во французе заинтересован «Лечче». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Клуб, недавно вернувшийся в Серию А, ведёт переговоры, которые находятся в продвинутой стадии. Итальянцы хотят арендовать защитника. За весь прошлый сезон Юмтити провёл в Ла Лиге всего одну игру. Он не появлялся на поле в официальных матчах с декабря 2021 года. Каталонцы в первом туре сыграли вничью с «Райо Вальекано».
Нынешний контракт Юмтити с «Барселоной» истекает в январе 2025 года. Высокая зарплата футболиста может стать проблемой при возможном переходе в «Лечче».
Футболисты, которых продавали слишком дёшево:
Комментарии
- 20 августа 2022
-
15:26
-
15:23
-
15:22
-
15:09
-
15:01
-
14:55
-
14:53
-
14:38
-
14:20
-
14:12
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:45
-
13:37
-
13:21
-
13:11
-
12:59
-
12:54
-
12:49
-
12:48
-
12:43
-
12:21
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:24
-
11:19
-
11:09
Партнерский контент