Юмтити в ближайшее время может перейти в «Лечче»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перебраться в клуб чемпионата Италии. Во французе заинтересован «Лечче». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Клуб, недавно вернувшийся в Серию А, ведёт переговоры, которые находятся в продвинутой стадии. Итальянцы хотят арендовать защитника. За весь прошлый сезон Юмтити провёл в Ла Лиге всего одну игру. Он не появлялся на поле в официальных матчах с декабря 2021 года. Каталонцы в первом туре сыграли вничью с «Райо Вальекано».

Нынешний контракт Юмтити с «Барселоной» истекает в январе 2025 года. Высокая зарплата футболиста может стать проблемой при возможном переходе в «Лечче».

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