РФС опубликовал видео переговоров судей в матче «Зенита» и ЦСКА

Пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС) опубликовала видео с переговорами судей-видеоассистентов на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Встречу обслуживала бригада арбитров, главным из которых был Павел Кукуян.

Права на видео принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На видео показаны фрагменты, во время которых судьи обсуждают момент с назначением пенальти в ворота «Зенита», с определением офсайда у игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля и прочими спорными эпизодами.

Напомним, 13 августа «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов. По ходу матча случилось несколько спорных моментов.