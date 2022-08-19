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ЦСКА предложил «Портимоненсе» € 1,5 млн за защитника Рошу

ЦСКА предложил «Портимоненсе» € 1,5 млн за защитника Рошу
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Московский ЦСКА предложил португальскому «Портимоненсе» € 1,5 млн за бразильского защитника Вильяма Рошу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы уже сделали официальное предложение о трансфере 27-летнего игрока. В сезоне-2022/2023 бразилец принял участие в двух матчах чемпионата Португалии. В прошлом сезоне он принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Портимоненсе» занял 13-е место в чемпионате Португалии – 2021/2022.

Центральный защитник выступает за нынешний клуб с лета 2019 года. Также Роша играл за португальскую команду «Кова Пьедаде», дубли бразильских «Фламенго» и «Гремио».

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