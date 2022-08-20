«Химки» — «Локомотив»: Мампасси удалён с поля

В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимают «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. К 45-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Локомотив».



В концовке первого тайма защитник «Локомотива» Марк Мампасси был удалён с поля. Главный арбитр встречи Иван Сиденков прибегнул к помощи VAR и принял решение показать игроку красную карточку.

Напомним, химчане занимают в чемпионате России девятое место. В активе команды семь очков после пяти игр первенства при разнице голов 8:6. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Они набрали три очка, трижды сыграв вничью, а общее соотношение голов составляет 4:12.