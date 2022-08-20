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Американцы заплатят рекордные € 1,5 млрд за показ еврокубков

Американцы заплатят рекордные € 1,5 млрд за показ еврокубков
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключил контракт на сумму € 1,5 млрд с американскими вещателями CBS, Viacom и Paramount о продаже телевизионных прав на Лигу чемпионов и другие еврокубки, сообщает As.

Соглашение будет рассчитано на шесть сезонов. Отмечается, что этот контракт на продажу спортивных трансляций по величине сделки является одним из самых рекордных в истории. Вся сумма будет разбита по € 250 млн на каждый сезон, что на € 100 млн больше по сравнению с предыдущим соглашением.

По информации источника, такие рекордные условия контракта могут быть связаны с возросшим интересом жителей США к Лиге чемпионов. Просмотры финала «Реал» Мадрид — «Ливерпуль» были одними из самых больших за всю историю.

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