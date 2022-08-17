УЕФА назвал номинанток на лучшую футболистку сезона-2021/2022

УЕФА назвал трёх номинанток на звание лучшей футболистки сезона-2021/2022. В шорт-лист претенденток попали Бет Мид, Лена Обердорф и Алексия Путельяс.



Нападающая Бет Мид выступает за женскую команду «Арсенала». В минувшем сезоне она стала чемпионом Европы – 2022 в составе сборной Англии, а по итогам турнира была признана лучшим игроком соревнования и лучшим бомбардиром. Опорная полузащитница Лена Обердорф в составе «Вольфсбурга» выиграла дубль в стране, дошла до полуфинала женской Лиги чемпионов, а также в составе сборной Германии выступала в финале Евро-2022, где уступила англичанкам. Алексия Путельяс выиграла в составе «Барселоны» все внутренние трофеи, а также дошла до финала турнира Лиги чемпионов, в котором стала лучшим бомбардиром команды.



Награду лучшей футболистке будут вручать 25 августа. В этот же день аналогичные награды получат футболисты, а также будет проведена жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Действующей обладательницей титула лучшей футболистки является Алексия Путельяс.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками: