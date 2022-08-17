УЕФА назвал номинанток на лучшую футболистку сезона-2021/2022

УЕФА назвал трёх номинанток на звание лучшей футболистки сезона-2021/2022. В шорт-лист претенденток попали Бет Мид, Лена Обердорф и Алексия Путельяс.
Нападающая Бет Мид выступает за женскую команду «Арсенала». В минувшем сезоне она стала чемпионом Европы – 2022 в составе сборной Англии, а по итогам турнира была признана лучшим игроком соревнования и лучшим бомбардиром. Опорная полузащитница Лена Обердорф в составе «Вольфсбурга» выиграла дубль в стране, дошла до полуфинала женской Лиги чемпионов, а также в составе сборной Германии выступала в финале Евро-2022, где уступила англичанкам. Алексия Путельяс выиграла в составе «Барселоны» все внутренние трофеи, а также дошла до финала турнира Лиги чемпионов, в котором стала лучшим бомбардиром команды.
Награду лучшей футболистке будут вручать 25 августа. В этот же день аналогичные награды получат футболисты, а также будет проведена жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Действующей обладательницей титула лучшей футболистки является Алексия Путельяс.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками:
- 17 августа 2022
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:06
-
13:59
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:21
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:47