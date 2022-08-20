Валерий Сюткин объяснил, с какой целью даёт концерт перед дерби «Динамо» — «Спартак»

Заслуженный артист России Валерий Сюткин объяснил решение дать концерт перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак».

«Сегодня у меня нет ожиданий от матча. У меня ожидание предматчевого настроения — мы за него отвечаем сегодня. Я как ответственный человек скажу, что будет всё энергично, на полную катушку, чтобы последние 40 минут перед началом игры людям было не скучно. Сегодня никаких высказываний, потому что это будет неэтично. Я болею за одну из команд, но сегодня это будет спрятано.



Мы делаем всё, что можем. Не думаю, что моё появление на сегодняшнем спортивном празднике как-то повлияет на продажи билетов. Когда люди идут на футбол, они идут на футбол. У нас 25-го числа концерт — приходите. Там мы сами влияем, там сегодняшний матч не повлияет. В этой гармонии каждый помогает друг другу. Это хорошая тенденция, когда перед матчем есть возможность поднять настроение, почувствовать, что это какой-то праздник. Так и есть. Это историческое дерби. Какой бы счёт ни был, я знаю, что все получат удовольствие. Мы ждём от матча адреналина, переживаний — это будет. Мы будем при этом присутствовать. Осталось посмотреть», — сказал Сюткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.