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Валерий Сюткин высказался о Fan ID. Певец выступит перед дерби «Динамо» — «Спартак»

Валерий Сюткин высказался о Fan ID. Певец выступит перед дерби «Динамо» — «Спартак»
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Заслуженный артист России Валерий Сюткин в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Спартак» поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Отношение к Fan ID никакое. Стараюсь говорить о том, в чём разбираюсь. Я, к сожалению, не понял идеи, не вникал в неё. Чтобы как-то прокомментировать, нужно понять, какой изначально был посыл: для кого лучше, что недоделано. Получится, что я просто сотрясаю воздух», — сказал Сюткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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