Терюшков: игры у «Химок» нет, надо спрашивать с Писарева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом», в котором подмосковная команда разгромно проиграла железнодорожникам со счётом 3:0.



«Игра удручает. При всём уважении к «Ахмату» и «Локомотиву», с этими командами можно играть и брать свои очки. Пока команда что после первой игры, что сейчас. Думаю, спрашивать, с чем такая игра связана, нужно у главного тренера. Пока не вижу какой-то активной деятельности.



Что касается доверия Писареву, то вы знаете мою позицию изначально. Я не принимал таких решений. Есть совет учредителей. Думаю, у них надо будет спросить. По мне, игры нет, а это прерогатива главного тренера», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.