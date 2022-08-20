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Терюшков: игры у «Химок» нет, надо спрашивать с Писарева

Терюшков: игры у «Химок» нет, надо спрашивать с Писарева
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом», в котором подмосковная команда разгромно проиграла железнодорожникам со счётом 3:0.

«Игра удручает. При всём уважении к «Ахмату» и «Локомотиву», с этими командами можно играть и брать свои очки. Пока команда что после первой игры, что сейчас. Думаю, спрашивать, с чем такая игра связана, нужно у главного тренера. Пока не вижу какой-то активной деятельности.

Что касается доверия Писареву, то вы знаете мою позицию изначально. Я не принимал таких решений. Есть совет учредителей. Думаю, у них надо будет спросить. По мне, игры нет, а это прерогатива главного тренера», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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