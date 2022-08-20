Умяров: поражение на мне, извиняюсь перед фанатами. По игре мы были лучше «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров взял вину на себя за поражение команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:0). Хавбек отдал результативную передачу на нападающего Константина Тюкавина.
«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за то, что такое случилось, — перед командой уже извинился. Полностью считаю, что поражение на мне. По игре мы переиграли полностью, но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от какой-то ошибки. Эту ошибку допустил я», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
22-летний Умяров в семи матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями на своих партнёров. «Спартак» с 13 очками продолжает оставаться лидером чемпионата РПЛ.
- 20 августа 2022
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