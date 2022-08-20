Паршивлюк: может, Умяров снова выложит что-нибудь. Надо быть скромнее

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался по поводу футболиста «Спартака» Наиля Умярова после победы его команды со счётом 1:0 в их очной встрече.



«Мне нравится, что мы выиграли. Всё остальное — это уже неважно. В отрыве от результата футбол не существует.



Что сказал Умярову? Спросите у него: может, он в «Телеграме» выложит что-нибудь. Это была отсылка? Да. Подписан ли на него? Нет, конечно. Футбол — это маленький мир. Все обо всём знают. Жизнь такая штука — где-то прилетает, где-то убывает. Поэтому надо быть чуть скромнее. Не знаю, существует ли карма или нет, но получилось, как получилось», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После прошедшего матча «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.