Умяров объяснил свою голевую ошибку в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал собственную результативную ошибку в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный мяч Константин Тюкавин забил после результативной ошибки Умярова. Он сделал неудачную передачу назад, подарив сопернику выход один на один.



«Я сам не понял, как произошла ошибка. Бывает такое. Не знаю, что сказать. Попал мяч в опорную ногу. Как бороться с таким чувством? Самое главное — забыть об этом. К сожалению, не смогли забить», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.