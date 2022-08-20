Тюкавин не стал называть «кармой» голевую ошибку Умярова в дерби

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, ставший автором единственного гола в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0), не стал называть «кармой» результативный пас хавбека красно-белых Наиля Умярова.

«Ошибка Умярова — карма? Нет. Почему? Это футбол», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

20-летний Тюкавин в нынешнем сезоне чемпионата России в пяти матчах отличился один раз. Соглашение нападающего с «Динамо» истекает в 2024 году. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Напомним, Умяров всячески словесно мешал полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину исполнить пенальти в матче финала Кубка России. Хавбек тот удар не реализовал, и «Спартак» выиграл трофей.